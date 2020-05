“Tenemos que comprar las 129 propiedades y distintas variables: más del 80% quiere vender, también hay gente que está usurpando la propiedad y nosotros queremos que esa gente tenga una vivienda digna; y hay algunos, que no son tantos, que especulan. Para todos trabajamos con un plan. No hay excusas por la situación que estamos pasando, estamos bien avanzando y ojalá podamos concretarlo cuando esto se calme. Me tengo muchísima fe, estamos convencidos de que vamos a hacerlo. No solo nos empuja la fe, estamos hablando con empresarios y buscándole la forma”.