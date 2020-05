El descubrimiento que realizó Jasmine, la hija de Michael Jordan, por el documental

Michael con Marcus, Jeffrey y Jasmine, sus tres hijos mayores (Foto: @mickijae)

“Era muy joven cuando sucedía esto. Ahora es como ‘está bien, lo entiendo’. Realmente entiendo porque éres The GOAT (Greatest of all time) y todos están fascinados por ti".

Jasmine Jordan es la tercera de los cinco herederos de Michael Jordan. Ella, al igual que sus hermanas menores Ysabel y Victoria, no vivieron tan de cerca la última era exitosa de su padre en la NBA como si les tocó a los dos mayores. Jasmine, como millones de personas alrededor del mundo, se encontró con varios aspectos que no había comprendido de su padre gracias al documental The Last Dance que el próximo fin de semana tendrá su cierre con los últimos dos capítulos.

Nacida en 1992, los recuerdos de ese sexto anillo que conquistó su padre en 1998 son lejanos para ella. La ejecutiva de la marca de indumentaria de MJ explicó que está siguiendo de cerca la serie como una seguidora más sin conocer ningún adelanto. “La estoy viendo como todo el mundo, no vi ningún capítulo antes o algún ‘sneak peak’ de los directores. Realmente la estoy percibiendo como una fanática”, señaló ante el WGN Morning News de Chicago.

Jasmine, Marcus y Jeffrey de pequeños (Foto: @mickijae)

“Realmente estoy disfrutando de ver cómo ha luchado y todo lo que alcanzó, es increíble ver el detrás de escena del equipo y de él, revivir esos tiempos porque yo era muy chica. Es increíble poder verlo como una fanática y ver ese costado de mi padre, porque era muy joven y no lo recordaba”, señaló la empresaria de 27 años que descubrió un costado distinto que no había podido experimentar con la noción que tiene a esta edad.

Radicada en Charlotte junto con Michael, donde es propietario de la franquicia de los Hornets en la NBA, en otra nota que compartió junto con sus hermanos mayores (Jeffrey y Marcus) en la cadena CBS 2, reconoció que encontró “inspiradora” a la serie que retrata principalmente el título de los Chicago Bulls en 1998, pero muestra las raíces del éxito de ese equipo y el gen más competitivo de MJ. Jasmine sí estuvo más presente durante la última etapa como deportista profesional del mítico número 23 entre 2001 y 2003 con la camiseta de los Washington Wizards.

Marcus, quien en las últimas horas también recordó su crianza acompañando a su padre en la era gloriosa, se mostró feliz por la producción audiovisual: “No sólo es genial para los niños pequeños que nunca pudieron ver a mi papá jugar, sino que también es bueno para los que lo siguieron pero realmente no entendieron lo que estaba sucediendo detrás de escena”. Jeffrey, en esta entrevista compartida con sus hermanos, aclaró sobre su infancia: “Se aseguró de que fuéramos personas exitosas y no sólo los hijos del exitoso Michael Jordan”.

Jasmine es actualmente ejecutiva de la marca de indumentaria de su padre (Foto: @mickijae)

