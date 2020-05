Lo llamativo fue el diálogo que mantuvo con el chileno Roberto Tobar, quien impartió justicia en dicho encuentro. “Yo le pedía que lo expulse, porque era la única posibilidad que teníamos los sudamericanos de poder ganarle a los europeos. Le decía echalo, que no nos escucha nadie, y Klopp seguía haciendo gestos desde atrás”, continuó el Turco; y aclaró: "Cuando me amonestó a mí, me fui a buscar a Klopp. Lo insulte un poco y cuando vi que no me entendía me agarré acá (los genitales). Después el árbitro y amonestó a Klopp, pero yo quería que expulse al jugador”.