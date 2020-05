Claro que estos no son los únicos dos nombres dentro del panorama del Xeneize. Otro que entra en esta consideración es Agustín Rossi. Tras su paso por Lanús, la vuelta del joven portero al cuadro azul y oro es inminente ya que desde el elenco del sur no poseen opción de compra alguna. El futuro del jugador de 24 años depende de lo que ocurra con su colega Andrada, ya que si este último se queda en la entidad, Rossi difícilmente retorne para ser suplente. Por lo que no vería con malos ojos aprovechar su el buen rendimiento que tuvo en el Granate para buscarse un lugar en el exterior.