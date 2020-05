Fue ahí que el Bigotón se explicó: “Dejame hablar. Cuando dije que no existen las canchas hice así, por la mentalidad. Lo que dijo el Pollo, de la cancha de Boca, no te subas a lo que dijo porque él no jugó nunca. Yo no tengo la culpa que vayan a la cancha de Boca y vayan con miedo. Fue el Chivas, que no les importó que sea la cancha de Boca, y jugaron con mentalidad. Yo hablo con fundamentos, vos no. Está en la mentalidad de los jugadores saber que los espectadores no juegan. Que una cancha sea más pesada que otra, puede ser. La cancha de River es igual a la de Boca, pero ¿por qué es distinta? Porque tiene otras dimensiones, están lejos las tribunas. Es una cuestión mental”.