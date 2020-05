“Largala antes”. “Te comen la espalda”. “Seguí la marca”. “Probá de lejos”... eran los constantes pedidos de Bilardo hacia su compañero. “Carlos, no me hables más. Dejame jugar. Si seguís así, te voy a cagar a trompadas”, fue un extracto de la discusión que escuchó Conigliaro. “Como Bilardo siguió quemándole la cabeza, Pacha se cansó y le dio una piña en medio de la cancha. El árbitro no tuvo más remedio que expulsarlo, y como nos quedamos con 10, terminamos perdiendo 2 a 0”, continuó en su relato el ex delantero.