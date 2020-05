“Bielsa me hizo debutar en Atlas y me dijo que si me lo proponía podía ser el mejor arquero de México, algo que me alucinó y me motivó a luchar”, reveló. Y sobre el Bigotón rememoró: “Me respaldó como arquero titular durante todo el proceso (previo a Alemania 2006) y hubo un pasaje importante en mi vida en el que me dejó ir a sepultar a mi padre cuando falleció antes del Mundial”.