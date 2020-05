“Andrada me gusta. Siento que con la fractura de su mandíbula (por la Libertadores 2018 ante Cruzeiro) dejó de ser ese arquero al que le gustaba arriesgar. Después de ese golpe no lo vi salir. Un golpe, una fractura así, te dice ‘¿cómo le va, papito? quédese mejor en el arco’. Cuando llegó a Boca salía a cortar centros y tomar esos riesgos”, mencionó Córdoba en diálogo con Goal. Y al mismo tiempo destacó la personalidad de un ex como Mauricio Caranta.