Fue uno de los hombres a los que le sonó el teléfono quien reveló la comunicación, en diálogo con radio Continental. “He hablado con Riquelme, me ha llamado, pero no fue una propuesta concreta. Es un jugador que representa mucho, ¿cómo no lo voy a atender?”, comentó el delantero Guido Carrillo, de 28 años.