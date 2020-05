· “Bianchi en la Roma tuvo mucha mala suerte. Tenía un equipo competitivo, no para pelear el campeonato pero sí para quedar cuarto, quinto o sexto. Hubo problemas entre jugadores en el vestuario, los resultados no se dieron y esa serie de sitauciones lo llevaron al equipo a no funcionar. Cuando es así el primer apuntado es el entrenador, injustamente, porque él era tan culpable como nosotros. En un primer momento se dijo que no quería a Totti y que lo quería mandar a la Sampdoria. Mentira, cómo no va a querer a un jugador como Totti”