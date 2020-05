¿Por qué la amistad terminó tan abruptamente? El futbolista del Jorge Wilstermann boliviano afirmó: “No sé el motivo, no creo que haya sido por (la amistad) con Palermo. Me dolió que me dejara de hablar por todo lo que significa Román. He aprendido muchas cosas de él, verlo jugar en mi lugar es todo para mí que soy enganche. Es uno de los mejores que vi en mi puesto. Cómo jugaba, cómo le pegaba a los tiros libres, cómo hablaba de fútbol... Aprendí un montón junto a él, por eso me dolió que me dejara de hablar aunque no sé el motivo”.