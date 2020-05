El contrato de Carlos Tevez finaliza el 30 de junio próximo y Ameal ya avisó que “bastarán 5 minutos para ponerse de acuerdo” respecto a su renovación. Sin embargo todavía no hubo avances en las negociaciones entre su representante y la directiva, que aguarda por la probable extensión automática de los vínculos profesionales regida por la FIFA. En principio no habrá problemas para la firma del Apache, aunque lo cierto es que la misma se dilató más de lo esperado y el reloj no se detiene.