“Cuando Argentinos se jugaba el descenso, el club contrató a Caruso Lombardi. Y a mí, y a los hinchas de Argentinos, nos gusta un juego menos especulativo. Jugábamos a tirarle centros a Delorte, que era un delantero que habían traído de Olimpo, y no me cerraba. Hasta dejé de ir a la cancha. Luego de Caruso contratan a Pipo Gorosito y el presidente del club me invitó a almorzar con él”, prologó Fernández, sobre el convite recibido de Luis Segura, entonces a cargo de la conducción del Bicho.