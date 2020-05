“Hay que aguantar la pelota en casa, no salgas a destiempo”, sostiene el video, alentando a respetar la cuarentena y el aislamiento social. En otro pasaje, agrega: “El mundo está viendo lo bien que juega Argentina, pero acordate que todavía no ganamos nada”. “Lo que no podemos es echar a perder lo que logramos hasta ahora jugando en equipo”, recalca cerca del cierre.