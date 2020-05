“Quedate tranquilo con el tema de si me retiro, si no me retiro... Un día te vas a levantar y te va a empezar a costar ir a los entrenamientos, no vas a tener la misma alegría de ir al vestuario. Solito. No creo que nadie empiece a decir: ‘Voy a jugar 10 partidos y no juego más, o un campeonato y no juego más’. Un día perdés toda esa alegría, de levantarnos, de ir feliz al entrenamiento, de hacerlo con ganas, de las historias que cuentan todos, de prepararte para jugar el domingo. Un día, de la nada, te vas a levantar y te va a costar. Ahí tenés que empezar a pensar en no jugar más”, le recomendó.