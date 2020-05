López reveló que habló recientemente con Sergio Marchi, titular de Futbolistas Argentinos Agremiados, para explicarle por qué “hoy no es viable que haya fútbol y tampoco entrenamientos”. En ese sentido, alertó que durante las prácticas se comparten áreas comunes como vestuarios y comedores. “Si es el virus no tiene una franca caída no se puede comenzar a planificar nada”, recalcó el médico en una entrevista concedida a la agencia Télam.