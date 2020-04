-Sí, así fue. Por ejemplo, en una oportunidad viajábamos en micro a Santa Fe y él se había encariñado con una corbata que le había regalado el modelo croata Ante Garmaz (que era fanático de Boca). Lo que pasó es que esa corbata originalmente era azul y mi papá le dijo “azul no”…y Garmaz le agregó en el medio una franja roja con fondo blanco y usándola, River fue bicampeón en 1975 luego de 18 años sin conseguir un título, y no se la sacaba nunca. Y en ese viaje en micro, allá por 1979-1980, guardó la corbata en el valijero y a alguno se le ocurrió la idea de sacarla de ahí y tirarla por la ventana. Al llegar al hotel, mi papá estaba desesperado porque no la encontraba y entonces entre Fillol, Merlo y Jota Jota López le dijeron la verdad de lo que había ocurrido, y nos hicieron volver a todos con el micro a la ruta, y más o menos a la altura de donde tiraron la corbata, bajamos todos a la banquina a buscarla, y hasta que no la encontraron, no regresamos a Santa Fe.