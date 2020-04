“Me llaman la atención los videos en calzones del Coco (Basile) con su hijo Alfito en Instagram. No me digas que le vas a salir a competir”, le soltó MP bajo un clima distendido. Naturalmente, la respuesta no tardó en llegar. Desde su casa, cumpliendo con el aislamiento social, preventivo y obligatorio debido a la propagación de la pandemia del coronavirus, Pagani devolvió: “Hablamos por teléfono con el Coco. Él me dice que ya no puede más. Te lo imaginás cómo está después de estar encerrado más de dos meses. Me dice que prefiere morir de cualquier cosa, con tal de salir”.