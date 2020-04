En diálogo con TyC Sports, también señaló cuál fue el mejor momento de su trayectoria y por qué decidió llegar al Rojo: “Cuando fuimos subcampeones con Defensa y Justicia fue el momento en el cual me sentí más firme en mi carrera. Aquel campeonato hizo que me visibilizara para todo el fútbol argentino. Cuando tuve que volver a River, Independiente apareció en el camino. Tuve otras ofertas de afuera pero desde que apareció Independiente fue mi prioridad. Estaba Beccacece, quien me hizo rendir de tal manera. Yo me tengo fe y siento que este paso también puede ser importante”.