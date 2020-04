Para Serafín Dengra fue la primera gira internacional de su vida. Tenía 21 años y ese partido en Bloemfontein fue su debut en un Test, ya que en Pretoria había sido suplente. Los recuerdos de esas noches parecen cobrar vida en el relato de Dengra: “Cuando me enteré que iba a jugar no lo podía creer. No pude dormir. Me levanté a las cuatro de la mañana y por la adrenalina que tenía bajé al estacionamiento y empecé a chocar parquímetros”. Y del partido, ni hablar: “Los dos primeros scrum fueron tremendos. En el primero el pilar izquierdo de ellos -Ockie Oosthuizen- me pegó un cabezazo y me partió la nariz. Me desmayé. Cuando me recuperé, en el segundo scrum, el que pegó el cabezazo fui yo. Entonces él me miró y me dijo: “One bye one” (uno a uno). Ahí me recibí de Puma”.