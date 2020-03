“Él es muy reticente, muy cabezota. Al principio estaba muy desanimado, ya que es un virus que te deprime, no sólo el sistema inmunológico sino también en el ánimo. Estaba bajoneado, se sacaba el oxígeno y decía ‘no tengo nada’. Igual eso también forma parte de su personalidad”, añadió Zevallos sobre las reacciones de Gatti adentro del hospital. Cabe recordar que por su edad (75 años) es paciente de riesgo y que España es uno de los focos de contagio más importantes de la pandemia. De hecho en Madrid murió el ex presidente del Real Lorenzo Sanz (76) y allí también se halla hospitalizado por coronavirus otro ex mandatario de la entidad merengue como Fernando Martín (72).