Y agregó: “Nací en Remedios de Escalada, en una situación clase media para abajo, tengo todos amigos que no tienen para comprarse zapatillas cada seis meses y sin embargo nada me modifica el pensamiento ni la ecuación, ni lo que yo quiero, ni quiero para mis hijos, ni el mensaje que quiero dar a los que me siguen y admiran, o incluso los que no me quieren”.