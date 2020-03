Lo cierto es que el lateral izquierdo de la reserva de Vélez sufrió quemaduras de tercer grado cuando recibió en su rostro y su pecho una gran cantidad de aceite hirviendo. “Me he salvado porque hay un Dios tan grande que me cuidó y no dejó que nada grave me pase. Pensé lo peor, pensé que todo se terminaba. Fue el peor momento de mi vida. ¡Gracias a Dios estoy bien! Ahora, cuestión de tiempo y sólo será un recuerdo”, escribió Villalón en sus redes sociales junto a la foto en donde se le pueden observar las heridas.