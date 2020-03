Hace unos días, otro deportista que envió un mensaje para generar conciencia en la sociedad argentina fue Emanuel Ginóbili. En él, el ex basquetbolista de 42 años fue claro: “Por favor, no son vacaciones. No se cortaron las escuelas y las universidades para irse a la playa o el parque y juntarse como si nada pasara. Es para quedarse en sus casas. Hay que cortar la diseminación de este virus. Por favor, se solidario, este es el momento”.