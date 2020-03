Había que hacer los deberes y dejar los tres puntos en casa; y después sí esperar el traspié del archirrival. Lógicamente los jugadores xeneizes se percataron de que había buenas noticias en Tucumán cuando los cuatro costados de la cancha explotaron como si el de Javier Toledo hubiera sido un gol propio. Y también habrán visto de refilón en el entretiempo que el Millonario lo había igualado. Pero hasta el desenlace final no hubo información proveniente desde el banco de suplentes. Desenlace con suspenso made in Russo. Los únicos que siempre estuvieron al tanto del minuto a minuto fueron los no convocados (Carlos Izquierdoz, Leonardo Jara y Mauro Zárate, entre otros), que se quedaron viendo las alternativas de ambos encuentros en dos televisores dentro del vestuario. Comiéndose las uñas, insultando a las pantallas, descargándose y golpeando las paredes. Al final hubo final feliz.