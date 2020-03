No pasa por hacer la apología de Riquelme. Se podría cuestionar que quería a Paolo Guerrero y nunca llegó. Siempre hay acciones que se pueden discutir en la gestión. Pol Fernández, único refuerzo junto al peruano Zambrano, venía un tanto irregular para algunos pero jugó un gran segundo tiempo la noche de la consagración. Tan real como que pocos hubieran ido a buscar a Russo en el atardecer de su carrera. Sólo dos personas creían que podía tener una segunda era: Román y el propio Miguel, que contó que intuía que le iba a llegar. Russo ya había recibido un guiño del destino cuando le ganó a una enfermedad que se lleva puesto a casi todos. Su gran partido parecía estar en otra cancha. A los casi 64 años volvió a sentir el aroma del Mundo Boca y demostró que puede codearse con los entrenadores del software en la computadora y los chupines. Campuzano de volante central es una apuesta ganadora de él. Igual que la confianza que les dio a Villa para volar, a Fabra para ser un 3 que ataca, a Salvio para ser un volante que no tiene que retroceder tanto, a Junior Alonso para ser un recambio casi titular... Los jugadores se sintieron más cómodos con él. Más que nada los de ataque por estar más acompañados. Antes era un equipo para Licha López e Izquierdoz y ahora junta de 3/4 delanteros. Alfaro tiene el valor de la tabla, dejó a Boca arriba. Es elegante y de caballeros reconocerle parte del título. Tan riguroso como decir que Boca cambió, que ahora ataca como exige su camiseta. Y que, aunque sea un gran técnico, difícilmente iba a jugar con él como lo hizo estas fechas. Aunque no lo llegue a decir nunca, seguro que a Riquelme le gusta más el Boca de Russo que el Boca de Alfaro. Y no sólo por Soldano de 8.