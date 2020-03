El abogado del deportista, Adolfo Marín, dio una conferencia de prensa a la salida del Ministerio Público y se limitó a aclarar: “No solicitó, no gestionó. Él recibió (los papeles) en su casa. No le dio la mayor importancia, porque justamente él tiene documentos”. Delgado también va hacía esa misma línea y advirtió que la estrella deportiva y su hermano no habían dado autorización para hacer estos papeles.