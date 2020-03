Un detalle no menor que despertó las alarmas de las autoridades de migraciones apenas cruzó los controles Dinho fue que en la nacionalidad de su pasaporte figuraba “paraguaya naturalizada”. Las reglamentaciones del país guaraní requieren una radicación mínima de tres años en el territorio paraguayo, ejercer algún oficio o profesión y tener buena conducta. Todos puntos que, ante la gran exposición pública de su vida, no hace falta investigar demasiado para conocer que Ronaldinho no cumple.