Marcelo Gallardo: “Vamos a jugar una final contra Atlético Tucumán, cuando tuvimos que preparar finales con Boca lo hicimos y las ganamos”

Al finalizar la igualdad contra el Halcón, Gallardo se paró durante varios segundos y miró fijo a las tribunas. Lejos de confesar un enojo, explicó el motivo de esa actitud: “Cómo me voy a enojar con el hincha. Nos viene acompañando desde siempre. No tengo palabras para agradecerle. Lo único que quería era decirles que confíen, darles una muestra más. Ni siquiera es necesario, lo saben. Fue simplemente para que la gente despidiera a los jugadores como se merece. Que no pensaran que este partido por no haberlo ganado era como que se nos escapa algo”.