El secretario técnico de la institución, Enzo Francescoli, reveló la actitud que protagonizó el atacante de 24 años hace apenas algunas semanas cuando el Atlético Madrid –dueño de una parte de su ficha– lo contactó para llevárselo cuando el período de transferencias estaba a punto de concluir. “No lo tuvimos que convencer. Fue él mismo que dijo que no se quería ir. Eso habla muy bien de Rafa. No estaban dadas las condiciones porque fue algo sorpresivo, ya había empezado el campeonato. Cosa que también me llamó mucho al atención del Atlético Madrid, que se comportara así”, comentó el uruguayo en diálogo con el programa radial Closs Continental.