Su inteligencia para jugar es directamente proporcional a su perfil bajo. A grandes rasgos, podría decirse que es un soldado forjado a imagen y semejanza de lo que pretende Gallardo. “Si me pone de cuatro, de tres, de seis o de dos, voy a jugar. Porque estoy en River y debo aprovechar todo al máximo. Puedo cumplir en cualquier posición. En inferiores jugaba en el medio o abajo, no me cuesta adaptarme. Si me toca jugar en otro lugar, juego”, supo expresar luego de aquel 8 a 0 ante Jorge Wilstermann que lo catapultó para siempre como un futbolista confiable para Gallardo, técnico exigente si los hay.