Llegamos a hoy. A mañana, más precisamente, cuando Boca “sin margen de error” como viene declarando su entrenador Miguel Ángel Russo, debe triunfar ante Colón en Santa Fe para no darle el respiro que necesita River cuando reciba, el sábado, a Defensa y Justicia. Esos tres puntos que los separan pueden deparar en campeonato para uno o para otro, o, en una final desempate, que no será la de Madrid de hace 15 meses, pero que traerá a la memoria la del Nacional 1976, esa que fue única por más de 40 años para definir un título entre ambos. Esa del gol “fantasma” (que ya no es tal) de Suñé en cancha de Racing. ¿Se repetirá? ¿Le tocará a River esta vez?