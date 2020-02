Diego Lemme –dirigente de peso en el club– optó por dejar una definición más ambigua sobre el tema: “Atlético Tucumán puso un mix (ante Boca en la fecha 19) porque tenía que jugar la revancha contra The Strongers y no se armó tanto revuelo. Defensa tendrá que tomar la decisión a medida que pasen los días con qué equipo va a jugar mas que todo pensando en el beneficio de los jugadores, no quiere decir que tenga que preservar”.