Bochini había colgado sus botines como consecuencia de la artera infracción que sufrió de Pablo Erbín en el Independiente-Estudiantes del 5 de mayo de 1991 en la antigua Doble Visera. Mientras Erbín se iba al vestuario expulsado antes de una salida caótica que lo obligó a escaparse en un patrullero, el Duende fue retirado en camilla. La infracción del defensor del Pincha aceleró una decisión que Bochini recordó en el diario Perfil: “Cuando me di cuenta de que me costaba esquivar los golpes, y eso me provocaba lesiones, empecé a pensar que ya era hora de retirarme”.