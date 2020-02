— En ese sentido lo manejamos bien. Digo lo manejamos, porque es raro que un jugador esté tan participativo en la parte del espectáculo, esto de hacer fotos, en gráficas, después verse en un programa o en otro. Pero a lo largo de mi carrera cuando me tocaba jugar todo lo otro quedaba al margen. Si a vos cuando te toca haces lo que tenés que hacer... En ese sentido la gente nunca me recriminó nada, nunca me dijo nada. Hablo de la gente de nuestro equipo, porque ellos en un punto vieron siempre que por ahí me veían en un lugar que no estaban acostumbrados a ver a un jugador de fútbol, pero después me veían en la cancha, veían quién era y cómo le dedicaba yo mis ganas, mi tiempo y mi profesionalismo al club. Entonces como que todo lo otro no importa lo que hagas en la vida privada, porque yo en la vida privada nunca hice ningún quilombo, nunca tuve ningún problema. Más allá de aparecer o tener una vida personal, en la cual sin querer aparecía en medios donde yo no estaba acostumbrado. Por eso decía que el mundo del fútbol con el del espectáculo no son tan compatibles, antes menos. Esa diferencia siempre se marcó. Ahora si ya un partido lo voy a jugar y lo hago a desgano o no iba a trabar una pelota como tenía que ir o no me sacrificaba como me tenía que sacrificar o veían que estaba relajado y demás, y posiblemente esto sí me hubiese traído muchos problemas el hecho de estar en las dos partes. Pero siempre en la parte profesional y en la de fútbol siempre me maneje de la misma manera.