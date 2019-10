— Es mi ídolo. No lo podía creer. Cuando me llegó el mensaje estaba con mi viejo justo y le digo “mirá, me escribió Román. ¿Vos decís que es él?" Le digo. Sí, me dice, seguro. Y ahí nos pusimos a hablar y organizamos para el martes y fui. La verdad que me atendió muy bien y muy humilde. Me dijo que ve los partidos, ve muchos partidos. Me comentó cuando él jugaba, todas esas cosas.