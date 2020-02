El argentino, ubicado en el puesto 22 del ranking, afirmó que su rival le “faltó el respeto” durante la victoria 6-7 (4), 7-5 y 6-3: “Es un maleducado. Yo siempre saludo bien a mis rivales. Los felicito siempre por el esfuerzo no me importa si me toca ganar o perder, pero en este caso es un maleducado tanto conmigo como con el público. No solamente porque faltó el respeto, sino porque gritó desaforado al menos 20 pelotas de errores míos. Me decepcionó un poco. Puede ser un buen jugador de tenis, pero me quedo con lo maleducado que es. No solamente acá. Yo no veo así el deporte, no veo así la vida”.