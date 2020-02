Pero Laver no está convencido de la teoría del sueco. Su análisis va en otra dirección. “Escuché que quiere volver. Sin lesiones y con la muñeca bien y la rodilla bien, Del Potro podría jugar muy bien. Pero alguien me contó que su muñeca vuelve a tener problemas, entonces sería muy duro para él regresar. Una cosa es jugar bien al tenis, pero no se puede estar pensando en el dolor si pegas un revés. ¿Me va a doler, me lesionaré de nuevo, me tengo que preocupar? Y entonces comenzás a jugar un poco distinto, te volvés más precavido”.