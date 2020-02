Si bien existen rumores de todo tipo, no hay aclaraciones sobre el estilo de la intervención médica y dejan abierto un signo de interrogación en torno a su problema con los adicciones que se conoció a mediados del 2015 cuando dio positivo en un control antidoping con la camiseta de Racing. Tras recalar en Unión La Calera de Chile y Necaxa de México con buen nivel, fue contratado de Portland Timbers de la MLS pero no tuvo una buena estadía: le rescindieron el contrato luego de no cumplir con el Programa de Abuso de Sustancias y Salud Conductual (SABH, por su siglas en inglés)