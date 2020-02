“Físicamente me siento bien. Hace tres semanas que vengo trabajando con el grupo y me siento cada día mejor. Nery (Domínguez) y Mauricio (Martínez) lo están haciendo en gran forma, y eso me tranquiliza”, aseguró el defensor con pasado en el fútbol croata y explicó que está "trabajando duro para poder estar”. “Me tocó una lesión difícil, que pude sacar adelante. Siempre apoyé al grupo y estuve cerca de cada compañero. Se viene el clásico y creo que venimos haciendo un laburo muy bueno: venimos avanzando, estamos agarrando la idea de este cuerpo técnico y nos toca a nosotros reflejarla dentro del campo”, agregó.