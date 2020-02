Respecto de la expulsión de Díaz a los 13 minutos de partido, Gallardo dijo que es algo que se hablará “puertas adentro” y se explayó: “Paulo cometió un error, pero el equipo dio la cara por él. Estaba desconsolado en el vestuario y es normal, pero lo bueno es que el equipo dio la cara. Hay que rescatar ese compañerismo: cuando uno comete un error hay que fortalecer los vínculos y redoblar esfuerzos. Siempre es difícil con un hombre menos, más cuando es todo el partido y con el calor que hizo hoy. Había que tener una fuerte mentalidad para sostenerse. Encima nosotros no veníamos ganando en nuestra cancha y este partido significaba generarle presión a los que no siguen. El cimbronazo podría haber sido fuerte después de la expulsión, nos habría golpeado si no fuéramos un equipo fuerte mentalmente, que redobla esfuerzos. Merecidamente obtuvimos una victoria y la redondeamos con nuestra gente y en nuestra cancha, que era una cuenta pendiente eso de no poder ganar seguido acá”.