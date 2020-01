“Apenas hice unos metros, se vuelve a escuchar un grito desde el balcón: “¡Eh, Flaco! ¿Se dice “gracias”, no?...”. Era Diego. No puedo explicar con palabras lo que sentí en ese momento. Se me pasó cualquier cosa por la cabeza, menos decirle “gracias” a Maradona, que me estaba hablando a mi. Se me acercó un tipo con 200 dólares en la mano para comprarme lo que había tirado, esa fue la señal para salir corriendo. Corrí como 3 cuadras y cuando me di cuenta que no me estaba siguiendo nadie, paré y recién ahi saqué el tesoro que había atrapado en el aire. “Con cariño al que la agarre. Diego”. No lo podía creer. Esa misma noche volé de fiebre. Al otro día, el plantel entero abandonó la pretemporada por falta de pago y una deuda de sueldo, premios, primas, tías y abuelas. Muy Racing de los ’90. Santa Teresita dejó de ser Disney para volver a ser Santa Teresita: la playa y el muelle a la derecha”, repasó con la foto de la remera firmada que alcanzó a tomar.