A las 2.05, Sabbatini, Malitz, Arum y Turley llamaron a Lectoure a un pasillo del pequeño estadio para ofrecerle más dinero para él y para Galíndez y se escuchó de parte de Arum la palabra “piedad”. Lectoure, más enérgico que nunca, le respondió: “Basta viejo, si me entienden en español bien y si no se joden; hasta aquí llegué, métanse la plata en el c..., si a las dos y diez no viene el comisionado y me dice que las autoridades son de la AMB nos vamos. Y no me hablen más, no me quiero pelear, pero ya me tienen podrido”. Y se fue