Y como no podía ser de otra forma, la pelota rodó con un 3 vs 3 de freestylers en un pedazo de cemento convertido en cancha con arcos pequeños. El público se entretuvo con el minipartido que vio ganador al equipo que lució la camiseta blanca alternativa y que, en lugar de relato, contó con la poesía improvisada del rapero Klan, que no soltó el micrófono un segundo y sacó a relucir el orgullo de pertenencia del barrio. Los tríos mixtos, con una mujer por bando, exhibieron la calidad del Freestyle Fútbol Show. El juego de luces con motivos del lanzamiento hicieron desaparecer el campo de acción.