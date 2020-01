Barboza tuvo pocas oportunidades en el Rojo hasta el momento y cuando ingresó no mostró grandes actuaciones. Sin embargo, no se desanima: “Personalmente un poco culpable me sentí porque no pude rendir de la manera en la que lo hice en Defensa y Justicia. Algún error puntual en estos clubes se toman de esta manera, tienen mucha exposición y no los podés cometer, por eso son clubes de élite. Está bien que sea así, hay que ser responsable dentro de la cancha. Me sorprendió que Beccacece arregle en Racing, pero cada uno decide qué hacer con su carrera. Sebastián es muy emocional y habrá sentido que era lo mejor. Si él y su familia están contentos, está bien".