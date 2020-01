• 1 César Cisneros es un salteño que desde hace diez años vive en Bariloche. Tiene 40 años y, según cuenta, se dedica “a hacer changas”. El sábado viajó hacia San Martín de Los Andes y se quedó durante todo el día haciendo guardia en la puerta del Chapelco Golf y Resort, el complejo de 266 hectáreas donde está alojado el plantel de River. Se hicieron las 22 y el hincha seguía ahí, estoico, esperando que algún jugador o integrante del cuerpo técnico salieran del predio, algo que no iba a ocurrir. “Me habían dicho que Gallardo vino hace un tiempo de vacaciones y salía a saludar a la gente en algún momento del día. Pero esta vez no tuve suerte”, afirma. Al ver que se hacía ‪de noche‬ y que el hincha vería frustrado su deseo, uno de los encargados de seguridad del complejo se le acercó para sugerirle que se fuera a su casa para no pasar tanto frío ahí. “Me voy a quedar a dormir acá”, le respondió el hincha, al que tuvieron que convencer incluso con la presencia de un par de policías de que no se quedara en el lugar. Volvió el domingo a la mañana y ahí sí tuvo suerte: al regresar del entrenamiento en el campo de polo “El Desafío”, Gallardo dio la orden de que los jugadores bajaran del micro para acercarse a los hinchas y se llevó de recuerdo varias firmas y selfies. “Ahora me puedo morir tranquilo”, exagera y agrega: “Sufrí mucho antes de la final contra Boca en Madrid porque una derrota podía ser tremenda. Viví todos esos días con mucha tensión y estos pibes me regalaron la alegría más grande de mi vida”.