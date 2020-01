“Mi hermano estuvo pre clasificado para Lillehammer 2016, pero un golpe en la cabeza en una competencia previa lo dejó afuera. A su vez, eso también me dio muchas ganas porque nos unió como familia. Fue la primera vez que me imaginé poder estar en un lugar así”, explica el campeón argentino sub 18 de slalom y slalom gigante, dos disciplinas del esquí alpino, la modalidad en la que competirá en Lausanne -tiene como objetivo completar un recorrido determinado en la menor cantidad de tiempo- a lo largo de varios días, sumado a un evento combinado en el que compartirá equipo con el resto de los esquiadores del equipo argentino.