El Fortín creó la primera área de violencia de género en un club argentino en mayo del 2018 y desde ese espacio se impulsó un artículo en el vínculo del deportista de 26 años, que será un caso testigo para el fútbol nacional. Según pudo saber Infobae, la cláusula -su nombre aún no está definido- implicará que, en caso de que el jugador no se comporte acorde a los lineamientos del estatuto social del club y al protocolo de violencia de género será sancionado con la rescisión del contrato. La cláusula no sólo se activará frente a hechos de violencia contra las mujeres sino también frente a otras conductas sociales. Esto último, por ejemplo, hace referencia a la vez en que lo grabaron en estado de ebriedad intentando sobornar a un policía.