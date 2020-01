El Emperador dio una entrevista ahora a Radio La Red y buena parte de la nota se centró en esta recuperación de Osvaldo, quien estuvo al frente de su banda de rock durante los casi cuatro años que estuvo lejos de las prácticas. “Yo jugué 18 profesional y me levantaba del vestuario, iba para el lado del baño y me fumaba el cigarrillo en el baño. Seguramente los técnicos lo sabían, pero como mi rendimiento era bueno no me decían nada. Antes había muchos más jugadores que fumaban. En un plantel de 30 jugadores, había 20 que fumaban. Por poner mi caso, así estoy de hecho mierda, pero bueno, fumé siempre. No me cambia a mí que fume. En el lugar donde está el grupo está terminantemente prohibido, ni fumo yo tampoco. Donde está el grupo él no puede. Después en su vida privada a mí lo que me interesa es que se alimente bien, que descanse bien y que sea productivo dentro del campo”, explicó.