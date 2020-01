“Me parece un jugador de una calidad enorme. Todas las pelotas que agarra tiene intención de dar un buen pase, dar una pausa. Me gustan los jugadores que cuando pierden la pelota se enojan. Me gustan esos jugadores que la agarran, la quieren todo el tiempo, que intentan dar un buen pase y que te dan la pelota para que se la vuevas a dar, no te la dan y te dicen ‘tomá, arreglatelás’”, reflexionó Riquelme sobre el cafetero horas después de la caída en España.